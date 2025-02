Ultimouomo.com - Venite a conoscere il tennis unico di Mattia Bellucci

Leggi su Ultimouomo.com

Una macchia blu si aggira per i campi in cemento di Rotterdam, città portuale olandese che ospita uno dei tornei più belli dell’anno, l’ATP 500 ABN AMRO Open. Bandana blu in testa, maglia bianca Adidas, pantaloncini neri Adidas e scarpe bicolore della Nike. Visto dall’alto, con la sua wild bandana,ha qualcosa di piratesco, sia per il suosfrontato e offensivo che per il suo modo di stare in campo, fuori posto nell’epoca del power. Non che manchino i riferimenti illustri diti muniti di bandana, con due che sono, non a caso, due idoli dicome Andre Agassi e John McEnroe. E visto contro Daniil Medvedev viene anche il dubbio che il russo e l’italiano pratichino davvero lo stesso sport, nel bene e nel male. Se già questo non basta per renderlo un giocatore di culto ci pensa il suo atteggiamento nei confronti della modatica.