Venerdì 14 febbraio esce la compilation Sanremo 2025

– Tutte le canzoni degli artisti in gara: anche la grande musica di questo festival é in “), in uscita il 14con etichetta Warner Music Italy, l’unicaufficiale con le canzoni dei big in gara, le quattro canzoni dei giovani artisti ed anche il jingle ufficiale “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte del festival, in doppio cd e vinile, in formato digitale, in collaborazione con Radio Italia Solomusicaitaliana: sarà in vendita in tutti i negozi di dischi, negli store digitali e anche nelle edicole in allegato a Sorrisi & Canzoni TV.La bella notizia è che anche quest’anno lacon le canzoni del festival diè una sola, doppia, per scongiurare il pericolo pirateria che ha sempre minacciato i dischi del festival di, alcuni dei quali escono lo stesso14; è soprattutto laa correre il pericolo maggiore e, forse anche per questo motivo, se ne vendono sempre meno, come è successo lo scorso anno facendo comunque l’esordio al primo posto della classifica ufficiale di vendita, risultando poi la più venduta dell’anno.