Ilgiorno.it - Vendeva merchandising della Juve senza licenzia: multato fuori dallo stadio di Como e allontanato

Leggi su Ilgiorno.it

, 10 febbraio 2025 – Privo di licenza,materiale dintus. L’uomo, 37 anni di origine marocchina, è stato notato dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale poco prima dell’iniziopartitantus, che si è svolta venerdì alloSinigaglia. Si era posizionato all’esterno dell’area destinata alla tifoseria ospite: è stato sanzionato con un ordine di allontanamento in base al Testo unicoLegge regionale in materia di commercio e fiere, in quanto sprovvistoregolare licenza di vendita. La Divisione AnticrimineQuestura ha invece provveduto a redigere una relazione mandata in visione al Questore diMarco Calì , che ha firmato un foglio di via davalido per un anno.