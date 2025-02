Ilnapolista.it - Vedo Santiago Gimenez. Ed è subito amore. Pagato solo 30 milioni, mah

FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 24° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25Godiamoci il viaggio.Il Napoli si allontana dalla zona retrocessione.La Lectio magistralis della vigilia lascia perplesso il tifoso, per la seconda domenica consecutiva costretto a dormire in compagnia di Signora Delusione. Che non concilia il sonno.Ingresso in Champions, i patti d’agosto questi erano.Il Feroce Salentino si è messo al timone di questa barca sgangherata ed è partito.È andato talmente forte che a febbraio si è ritrovato campione d’inverno.Il tifoso guarda l’orizzonte e non più nubi scorge, ma il Sol dell’Avvenire del quarto scudetto.Orizzonti impensati e del tutto nuovi.E con questi nuovi obbiettivi bisogna ora fare i conti.Da oggi in poi l’ingresso in Champions (la Conference poi, è una boutade del mister buontempone) sarà considerata una sconfitta.