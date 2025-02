Ilfattoquotidiano.it - Vecchioni a La7: “Il governo Meloni è il ‘sarchiapone’ della valigia di Walter Chiari”. Bertinotti: “Siamo come in un film dell’orrore”

“Ilin questo momento è diventato ildi: dice di avere e non ha“. È il commento del cantautore Robertoall’ormai celebre “bau bau”deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli in uno sconto televisivo col parlamentare del Pd Marco Furfaro.Nel corsotrasmissione In altre parole, su La7, il conduttore Massimo Gramellini mostra un estrattoperformanceana a Tagadà: se l’ex segretario di Rifondazione Comunista è visibilmente sconvolto,paragona l’attuale esecutivo al “misterioso” animale millantato dal comicoin un celebre sketch interpretato nel 1958 insieme all’attore Carlo Campanini.applaude la metafora dell’artista e rincara la dose sul: “Uso un antico termine: alienazione, cioè l’impossibilità di essere reali.