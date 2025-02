Liberoquotidiano.it - "Ve ne ricorderete per sempre": Malgioglio sconvolge Sanremo, come andrà sul palco

Cristianoè tra i protagonisti più attesi della 75esima edizione del Festival dial via domani sera. Tutti aspettano di vedere quali saranno i look che il co-conduttore della seconda serata, mercoledì 12 febbraio, sfoggerà suldell'Ariston che Cristiano calcherà per la prima volta assieme a Nino Frassica e alla modella Bianca Balti. A sceglierlo è stato Carlo Conti «che mi ha chiesto di essere libero e sarò libero» garantisceche, frattanto, stempera l'attesa preparando torte. «Tutti si preparando facendo cure dimagranti, io invece in preda all'ansia faccio il contrario: mangio». Il look che proporrà in questo debutto sanremese sarà un suo omaggio a Raffaella Carrà che gli diceva «di non cambiare mai e esserecolorato perché sosteneva che quando arrivo io la televisione cambia colore».