Varricchio | Conte a Napoli sta facendo grandi cose

Massimiliano, ex attaccante del, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“Quando lo stadio Maradona è pieno è difficile riuscire a comunicare in campo e a sentirsi con i compagni.sta. All’inizio il gioco lasciava qualche dubbio, con il tecnico che ha voluto prima dare solidità e concretezza alla squadra, mentre nelle ultime partite si inizia a vedere una squadra diche ha alzato il livello di attenzione, concentrazione e aggressività. Un pareggio con l’Udinese ci può stare, ma c’è il rammarico di essere usciti così presto dalla Coppa Italia.