Unlimitednews.it - Varchi “Zes unica ha portato i risultati sperati nel Mezzogiorno”

Leggi su Unlimitednews.it

PALERMO (ITALPRESS) – “La Zeshanel 2024 una prima sperimentazione molto importante e positiva. L’iniziativa di oggi è estesa a tutti coloro che possano interessarsi a queste misure e nasce dalla volontà di condivisione die prospettive per dimostrare che, nonostante le titubanze iniziali, questa misura fortemente voluta dal governo Meloni ha: uno sviluppo produttivo al sud e in Sicilia è ancora possibile e questa misura va proprio nella direzione che auspichiamo”. Così la responsabile per le politiche deldi Fratelli d’Italia, Carolina, a margine di un convegno organizzato da Fdi a Villa Airoldi, a Palermo. Presente il coordinatore della struttura di missione della Zes, Giosy Romano.Unlimited News - Notizie dal mondo