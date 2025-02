Ilrestodelcarlino.it - Valsa, è il primo ruggito della stagione. Sconfitta la Lube e ipoteca sui playoff

GROUP MODENA 3 CUCINECIVITANOVA 1 (25-20 25-21 22-25 25-19) Modena: Buchegger 13, De Cecco 3, Davyskiba 16, Gutierrez 13, Sanguinetti 7, Anzani 5, Federici (L), Ikhbayri 8, Massari, Meijs, Stankovic, Mati 1, Rinaldi ne, Gollini (L2) ne. All. Giuliani. Civitanova: Lagumdzija 6, Boninfante 1, Bottolo 12, Nikolov 14, Chinenyeze 4, Gargiulo 9, Balaso (L), Loeppky 6, Dirlic, Orduna, Khanzadeh, Podrascanin 6, Tenorio ne, Bisotto (L2) ne. All. Medei. Arbitri: Umberto Zanussi, Ganluca Cappello. Note: spettatori 3665. Durata set: 27’, 28’, 33’, 28’. Tot: 1h56. Modena: ace 10, bs 19, muri 11, errori totali 27. Civitanova: ace 4, bs 20, muri 5, errori totali 31. Ilveroè un colpo da novanta per Modena Volley: sia per il blasoneformazione messa al tappeto, lache solo due settimane fa sollevava al cielo di Bologna la Coppa Italia, sia per una classifica che ora si schiarisce verso il sereno, con cinque punti di vantaggio sul nono posto che sono un’quasi definitiva sui play off e un ritrovato settimo posto ai danni di Cisterna, ieri vittoriosa solo al tie-break sul campo di Taranto.