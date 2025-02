Valanga travolge la località turistica oltre 150 persone intrappolate

Leggi su Caffeinamagazine.it

Almeno quattrosono morte in Giappone a causa delle forti nevicate degli ultimi tre giorni, ha riferito Sputnik/RIA Novosti. Le forti nevicate hanno colpito il Giappone settentrionale, nord-orientale e nord-occidentale dall'inizio della scorsa settimana. Finora, il picco è stato superato, ma la massa di neve continua a rappresentare una minaccia, hanno riferito lunedì i media del paese.Secondo i media giapponesi, quattro anziani sono morti a causa della neve nelle prefetture di Nagano, Niigata, Fukushima e Fukui domenica e lunedì. Due di loro sono stati presumibilmente colpiti dalla neve accumulata sul tetto delle loro case. Si dice che un altro uomo sia caduto nel fiume mentre spalava la neve.