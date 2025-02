Ilrestodelcarlino.it - Valanga sul Cusna, torna l’incubo. Travolto gruppo di scialpinisti. La neve ne seppellisce due: in salvo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Paura e attimi di terrore ieri mattina sul monte, nell’Appennino reggiano, dove unaha completamentedue escursionisti, seppellendoli sotto la. Solo il tempestivo intervento del Soccorso Alpino e l’aiuto di altri alpinisti presenti in zona hanno evitato il peggio. I due giovani, originari di Reggio Emilia e Scandiano, sono stati recuperati in tempi record e trasportati all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per accertamenti. Entrambi, seppur sotto choc, sono in buone condizioni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11, in una giornata caratterizzata dall’allerta gialla per il rischio valanghe. Ildi quattro– tre ragazzi e una ragazza tra i 25 e i 26 anni – stava risalendo la pista dell’ex seggiovia Pianelli, nei pressi delle piste di Febbio, a circa 1.