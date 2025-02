Ilfattoquotidiano.it - Valanga a Fukushima su un centro termale: un centinaio di persone intrappolate

Due valanghe si sono abbattute in una localitàdi, nel Giappone nord-orientale e una frana di neve ha bloccato l’ingresso a diverse strutture ricettive. Una prima frana si è verificata intorno alle 4 del mattino ora locale (21 italiane) nel distretto di Tsuchiyu Onsen, in una zona montuosa a sud-ovest della città di. La neve si è ritirata intorno alle 10.20 ora locale e nessuno è rimasto intrappolato, ma una secondasi è abbattuta sulla strada a mezzogiorno bloccando l’accesso, ha riferito l’agenzia di stampa statale Kyodo News. Le autorità hanno stimato in oltre 100 il numero didalla, considerando che circa 160alloggiavano o lavoravano in uno dei due alberghi del complesso.è una delle tante aree del Giappone colpite da forti nevicate dalla scorsa settimana.