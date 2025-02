Screenworld.it - Vagrant Story, il capolavoro perduto di Square

compie venticinque anni e quello che è considerato come uno dei più grandi capolavori dell’era PlayStation grida ancora vendetta.Mai si è raccolta polvere attorno l’eredità di questo titolo, che in molti continuano a ricordare con nostalgia, rammarico e frustrazione. Nel tempo, l’opera partorita da Yasumi Matsuno è cresciuta e ha proliferato tra i tanti appassionati, arrivando fino ad oggi, dove in rete potete trovare estimatori folli, capaci di riempire produzioni video da decine di ore, mentre si dilettano in analisi sul gioco. Anche sul fronte podcast non scherziamo: provate a scriverein qualunque servizio di podcast, e guardate da soli i risultati.Ma come mai la leggenda diè proliferata così tanto? Ripercorriamo e celebriamo dunque una della storie più ripetute in molteplici arti e contesti, ovvero essere terribilmente all’avanguardia per il periodo di uscita, non venir capito subito per poi essere celebrato tempo dopo.