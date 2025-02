Agi.it - Va a fuoco un appartamento a Roma, morta un'anziana

AGI - Una donna di 94 anni èa causa di un incendio divampato, dalle ore 12,45 di oggi, all'interno di un, al terzo e ultimo piano, di una palazzina in via Flaminia. Lo riferiscono i vigili del. Sul posto, oltre ai pompieri, la polizia di stato e i sanitari del 118. Diverse pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale diCapitale sono intervenute, intorno alle ore 13 di oggi, in via Flaminia civico 1078, dopo un incendio che si è sviluppato all'interno di unsituato all'ultimo piano di un edificio privato. Gli agenti hanno messo in sicurezza l'area, prestando ausilio ai vigili del. Per consentire le operazioni di soccorso le pattuglie hanno proceduto alla provvisoria chiusura di via Flaminia in entrambi i sensi di marcia tra via Valchetta Cartoni e Via Bellagio.