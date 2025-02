Tarantinitime.it - Usb e le vertenze nella città di Taranto. Il resoconto

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoUna panoramica sulle principalidi cui si sta occupando l’Unione Sindacale di Base nell’odierna conferenza stampa tenuta presso la sede di Corso Umberto, a.Vincenzo Mercurio, coordinatore provinciale Usb, si è soffermato, a proposito della questione ex Ilva, su una nuova fase delicata, quella in corso, dal momento che si attende, a giorni, l’aggiudicazione degli impianti. In vista di questo ulteriore passaggio, Mercurio ha ribadito la posizione e le preoccupazioni del sindacato, con riferimento all’esigenza che il Governo stanzi una importante somma al fine di garantire la stabilità dei lavoratori, diretti, dell’appalto e Ilva in Amministrazione Straordinaria, la sicurezza degli impianti e prospettive per la.Francesco Marchese, Usb Lavoro Privato, ha riepilogato quanto accaduto la scorsa settimana con riferimento alla vertenza dei call center e a quella degli asili nidi a