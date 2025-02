Tpi.it - Usa, Trump si impegna ad “acquistare e possedere Gaza”. Il premier israeliano Netanyahu: “Pronti a portare a termine il lavoro”

Il presidente degli Stati Uniti Donaldsi èto ad “”, da cui la popolazione palestinese dovrebbe essere deportata altrove, mentre il primo ministro di Israele, Benjamin, ha assicurato che lo Stato ebraico è pronto a “il”.“Mi impegno ad”, ha detto Donalda bordo dell’Air Force One, diretto a New Orleans per assistere alla finale del Super Bowl di NFL, vinta dai Philadelphia Eagles 40 a 22 contro i Kansas City Chiefs. Per la prima volta il presidente degli Stati Uniti ha preso un impegno esplicito sul suo piano “Riviera” per il dopoguerra nella Striscia di, secondo cui il territorio costiero dovrebbe essere “consegnato agli Usa da Israele” dopo il conflitto mentre i palestinesi dovrebbero essere “reinsediati” altrove.