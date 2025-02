Usa, Trump annuncia dazi del 25% su acciaio e alluminio

Leggi su Unlimitednews.it

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donaldhato l’imposizione di nuove tariffe del 25% su tutte le importazioni di, comprese quelle provenienti da Canada e Messico.Mentre si trovava a bordo dell’Air Force One diretto a New Orleans per partecipare alla finale di Super Bowl 2025,aveva già ribadito la volontà di imporrenei confronti di tutti i Paesi che hanno fatto lo stesso con gli Stati Uniti: “Se ci fanno pagare, noi facciamo pagare loro – ha affermato-. Noi paghiamo il 130% e non ci facciamo pagare nulla, non rimarrà così”.Secondo i dati riportati dall’American Iron and Steel Institute, le principali fonti di importazione didagli Stati Uniti sono Canada, Brasile e Messico, seguiti da Corea del Sud e Vietnam.