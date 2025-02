Ilgiorno.it - Uomo nudo in piazza all’uscita della messa

dalla cintola in giù, l’era in piedi sotto i portici, traLibertà e corso Italia, a Saronno, addosso una giacca a vento e basta. È accaduto ieri mattina, a trovarsi di fronte quella sconcertante presenza i fedeli dopo ladomenicaledalla chiesa di San Pietro e Paolo. Immediata la richiesta di intervento alle forze dell’ordine, sul posto è arrivata subito una pattugliaPolizia locale che ha trovato l’in evidente stato confusionale (da accertare se sotto effetto di sostanze). Da quanto ricostruito non avrebbe infastidito nessuno, se ne stava sotto i portici a guardare i passanti. Quando gli agenti si sono avvicinati non ha mostrato atteggiamenti aggressivi, non ha opposto alcuna resistenza quindi è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.