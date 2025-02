Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 10/02/25

Ma qualcuno mi spiega come sia possibile che aperdano ancora tempo a piazzare a centro studio Gemma Galgani e le sue notoriamente inconcludenti (e da tempo manco più divertenti) frequentazioni posticce quando abbiamo un parterre così meravigliosamente brulicante di poracci che palesemente non vedono l’ora di sollazzarci con le peggio trashate? Perché, di grazia, perché?Cioè, tipo che io ci farei addirittura degli speciali in prima serata come ai tempi delle scelte nel castello con certi trucidoni che affollano quelle seggioline, sicura come sono che ci regalerebbero momenti così epici da fare quasi invidia alla Spagna (e dico ‘quasi‘ perché, giunta tipo al settimo video de La Isla de las Tentaciones che mi spunta nella timeline di Twitter, tocca essere onesti e prendere coscienza che noi a quel livello di poetic cinema, così terribilmente e sfacciatamente fake ma al contempo oggettivamente irresistibile, non ci arriveremo proprio mai, specie nella PierSy era.