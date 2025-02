Lanazione.it - Università di Pisa, se aumentano le temperature le piante assorbono più nanoplastiche

, 10 febbraio 2025 - Le altel’assorbimento delleda parte delle. La notizia arriva da uno studio dell’dipubblicato sulla rivista Plant Physiology and Biochemistry che per la prima volta ha analizzato l’effetto amplificatore dei cambiamenti climatici sull’inquinamento da. La ricerca è stata condotta dal gruppo di Botanica della professoressa Monica Ruffini Castiglione, e da quello di Fisiologia Vegetale della dottoressa Carmelina Spanò, in collaborazione con le colleghe Stefania Bottega e Debora Fontanini. La sperimentazione nei laboratori dell’diha impiegato come pianta modello Azolla filiculoides Lam, una piccola felce acquatica galleggiante con radici fluttuanti e sottili chele sostanze disciolte nell’acqua.