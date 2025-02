Agi.it - Uniti ma diversi, leader del centrosinistra cercano la formula anti-veti

Leggi su Agi.it

AGI -nel rispetto delle proprietà: è questa lamagica con la quale ilprova a superare ie controinterni per mettere in campo una alternativa di governo credibile alle prossime elezioni politiche. Accantonando, all'apparenza, la proposta Franceschini di "marciare divisi al proporzionale per fare alleanze sui singoli collegi uninominali". La '' è risuonata a più riprese nel fine settimana all'interno dell'Auditorium Antonianum di Roma, dove Riccardo Magi ha riunito i delegati di "Più Europa" per il congresso del partito e dove si sono avvicendatied esponenti di spicco delle opposizioni. Da Schlein a Fratoianni allo stesso Magi, tutti si sono soffermati sulla necessità di lavorare in direzione di questa unità. "Non è il tempo di piani B, ma di costruire una prospettiva comune", chiarisce la segretaria dem.