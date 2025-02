Ilrestodelcarlino.it - Unife, orientamento e gender. Problemi, quiz e discussioni sulle diseguaglianze in matematica

In occasione della settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, in programma fino a domani, l’Università ha organizzato una serie di iniziative volte a valorizzare l’apprendimento, la formazione e l’acquisizione di competenze nell’ambito delle discipline Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Dopo la partecipazione della rettrice Laura Ramaciotti il 30 gennaio a Montecitorio al convegno ‘Materie Stem: le professioni del futuro’, e all’Hackathon Stem Hope (Hands on Physics Experience) per studentesse e studenti delle scuole superiori, che si è svolto dal 31 gennaio al 2 febbraio, sono quattro le iniziative messe in campo e ospitate dall’ateneo. Si parte oggi alle 11 nell’aula magna del dipartimento die informatica (via Machiavelli, 30), l’appuntamento è con ‘: laè per tutti’.