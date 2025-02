Lanazione.it - Un’App del territorio. E una guida turistica: "Spinta alle presenze"

Nuovi strumenti per rilanciare lee valorizzare le risorse del. Il Comune di Fauglia incollaborazione con la Società Comunicare srl e le attività commerciali e turistiche che hanno aderito all’iniziativa si è dotato di unacartacea di promozione del, in duplice lingua italiano-inglese, con foto, e informazioni sintetiche dei luoghi, dei monumenti più significativi e caratteristici e degli itinerari per gli appassionati di trekking. I pieghevoli saranno distribuitivarie attività ricettive e commerciali del. Insieme allacartacea è stata realizzata anchegratuita in tre lingue (italiano-inglese e tedesco) per dispositivi mobili per soddisfare le richieste di un turismo moderno e tecnologico. L’intero progetto di comunicazione è stato coordinato dalla consigliera al Turismo Caterina Bernardini.