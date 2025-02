Dayitalianews.com - Una tragedia ancora senza spiegazione: Claudio, 48 anni, trovato senza vita in casa sua. Inutili, purtroppo, i soccorsi. L’uomo era stato consigliere comunale a Cassino

Unaha colpito, dove nella giornata di ieri èriMonticchio, 48, exdai familiari nella sua abitazione di via Vaglie, riverso a terra nella sua stanza.L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuto il personale dell’ARES 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: per Monticchio non c’era più nulla da fare.Una figura politica di riferimentoMonticchio aveva ricoperto il ruolo diall’interno dell’amministrazione guidata da Carlo Maria D’Alessandro. Anche dopo la fine del mandato, aveva continuato a seguire attivamente la politica locale, rimanendo un punto di riferimento per molti.La notizia della sua improvvisa scomparsa ha profondamente scosso la comunità e il mondo politico locale, suscitando messaggi di cordoglio e incredulità.