Ilrestodelcarlino.it - "Una grande gioia. Adesso però non tiriamo i remi in barca"

Serio e con obiettivi ben chiari, l’Alberto Giuliani che festeggia con pacatezza il primo ‘colpaccio’ della stagione: "La tecnica e la tattica sono importanti, specialmente quelle in attacco – racconta il coach della Valsa Group –. Siamo stati più pazienti nelle situazioni scontate e i ragazzi lo hanno fatto. Bravi davvero, una soddisfazione meritata. Una vittoria che mi dà, non mi arrabbierò mai dopo un successo. Dico solo che ci vuole tempo, le squadre devono avere il tempo di amalgamarsi e per assimilare la mentalità con cui lavorare: ora non dobbiamo tirare iinma continuare così. Più che blindare il settimo posto dobbiamo guardare al prossimo match e a creare qualità con continuità: dalla vittoria con la Lube ci portiamo dietro la pazienza che ci ha fatto risolvere punti importanti".