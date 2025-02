Secoloditalia.it - Una croce e un Tricolore: Basovizza è un monito contro i sentimenti anti-italiani

è un tuffo al cuore. Le colline sopra Trieste, fra boschi e cartelli in Italiano e Sloveno, si attorcigliano fino a diventare sentieri, raccontando storie di sangue, di tragedie familiari, di radici recise e di odiose bugie. Il bosco che si apre lascia spazio a una distesa di ghiaia, sormontata da una base di legno, sulla quale si stagliano al cielo, sopra un parallelepipedo di pietra, unae un.Eccola,, la foiba triestina.Alla vigilia di questo Giorno del Ricordo 2025 è stata sfregiata con scritte rosso sangue, in Italiano e in Sloveno, in odio alla memoria condivisa, alla “storiella” della riconciliazione, alla necessità di chiudere una delle pagine più vergognose del dopoguerra. «Un affronto all’intera Nazione», lo ha definito la premier Giorgia Meloni.