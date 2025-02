Calciomercato.it - Una buona e una cattiva notizia per Inzaghi: intanto San Siro carica l’Inter | VIDEO CM.IT

I nerazzurri e la Fiorentina tornano in campo a distanza di quattro giorni a San: le scelte del tecnico di casa e l’accoglienza dei tifosi allo stadioInter senza due titolarissimi sulle corsie esterne nel ‘replay’ del match contro la Fiorentina. Simonecerca subito la rivincita dopo il tonfo di Firenze, anche se deve fare a meno di Dumfries e Dimarco.Simone(LaPresse) – Calciomercasto.itL’olandese è squalificato, mentre il canterano nerazzurro ha dovuto alzare bandiera bianca causa influenza e anche al ‘Franchi’ non era al meglio quando è entrato a gara in corso. Darmian tornerà quindi titolare a destra, mentre sulla corsia opposta toccherà nuovamente a Carlos Augusto che è stato preferito al neo acquisto Zalewski.? ? #Inter – L’accoglienza per il pullman nerazzurro ?? #InterFiorentina @calciomercatoit pic.