"Una bolletta da 26mila Euro!" E il ristoratore denuncia tutto in tv. Scoppia il caso

Sta facendo molto scalpore la storia di Antonio Catani, titolare di un ristorante in Toscana, il “Terrazza beach”, a Principina a Mare. L’uomo, infatti, si è visto recapitare unadell’energia elettrica da infarto: 26 milaper il mese di dicembre. Cominciaquando, a gennaio, a Catani arriva la solitadella luce riferita al mese precedente: 26 milaper un utilizzo di ben 78 mila kilowatt. Oltre il danno la beffa, perché come racconta lo stessoal Corriere “a dicembre sono rimasto quasi sempre chiuso” perché in quel periodo “il ristorante lavora pochi giorni al mese, solo il sabato e la domenica a pranzo, più qualche cena a tema”. Quali sono per lui i consumi abituali? “Intorno ai 300-400nei mesi morti come questi, con punte di 1500 in estate, quando lavoriamo a pieno regime”.