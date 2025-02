Agi.it - Una bimba muore durante il parto, il medico si toglie la vita

AGI - Doveva essere uncome tanti, ma qualcosa non va per il verso giusto. La, figlia di una coppia dell'Est Europa,il. Accade nell'ospedale di Desenzano a fine gennaio scorso. La coppia non si dà pace e cerca la verità in quanto accaduto, nella convinzione che il personalenon abbia fatto fino in fondo il proprio dovere. I genitori si rivolgono alla procura di Brescia. Presentano una denuncia e i pm, ordinano l'acquisizione di tutta la documentazione sanitaria relativa a quel. Tutta l'equipe che ha assistito la donna nelle varie fasi viene iscritta nel registro degli indagati. Un atto dovuto per consentire tutti gli accertamentilegali anche alla presenza di consulenti di parte. In tutto sono dieci le persone coinvolte nell'inchiesta della procura della Repubblica di Brescia.