Un trionfo di record in 35mila metri quadrati

MIRABILANDIA NON È SOLO uno dei parchi divertimento più nuovi e grandi in Italia, ma ha anche molti aspetti da scoprire, a partire dai numeri. Sono 850mila ioccupati dal parco, che si trova alle porte di Ravenna e che ha al suo interno oltre 35 attrazioni, 6 aree tematiche, show, punti ristoro, negozi e photocall. Dall’apertura, nel 1992, ad oggi, Mirabilandia ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti. Le tecnologie all’avanguardia rendono il Parco da Guinness dei primati: iSpeed il più alto e veloce launch coaster in Italia, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, Divertical è il più alto water coaster al mondo ed Eurowheel, con i suoi 90, è la seconda ruota panoramica più alta del continente.