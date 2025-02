Quotidiano.net - Un set unico per gli amanti delle piante e dei mattoncini più famosi del mondo: LEGO Botanicals, in sconto dell’8% su Amazon per poche ore

Leggi su Quotidiano.net

Ti consigliamo un modo originale per decorare la tua casa o il tuo ufficio con un tocco di stile ed eleganza; il setè la soluzione perfetta il tuo arredo. Questa collezione botanica include nove piccolegrasse artificiali costruibili, ognunaquali vanta forme e colori unici, che possono essere esposte insieme o separatamente per creare un effetto decorativo personalizzato. Perfetto come idea regalo per San Valentino, per gli anniversari o semplicemente per glidel design e deipiùal. Corri ad acquistarlo sual prezzo sensazionale di soli 45,99€; l’IVA è inclusa così come le spedizione. Si tratta di un best buy senza eguali, corri a prenderlo prima che termini la promozione. C’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.