Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 10 al 14 febbraio 2025: la reazione di Rossella

Leggi su Davidemaggio.it

A Unalnon ne può più. La sua situazione lavorativa è insostenibile per questo, dopo essersi trattenuto, deciderà di riprendere in mano la sua vita. Maggiori info nelleche seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e replica on demand su RaiPlay.Unalda lunedì 10 a venerdì 14Lunedì 10: problemi in vista per MicheleL’idea di Michele di chiudere con una testimonianza visiva cruda e significativa l’inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori irregolari che si compie nell’azienda dei Gagliotti, potrebbe non andare come sperato e avere delle pericolose ripercussioni sul povero Assane e sul giornalista stesso. Unaldal 10 al 14: ladiDavide Maggio.