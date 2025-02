Iodonna.it - Un post social della vincitrice dell'edizione 2024

Leggi su Iodonna.it

È passato un anno da quando Angelina Mango trionfava al Festival di Sanremo. Da allora, la cantante è diventata una starmusica italiana. Ora, in occasione’inizionuovakermesse canora più importante d’Italia, l’artista ha condiviso suiunin cui ripercorre i momenti più bellisua partecipazione dedicando parole piene d’affetto a chi è pronto a salire sul palco’Ariston. Sanremo 2025: chi sono i 30 Big in gara X Lo stop di Angelina MangoIlsu Sanremo arriva in un momento particolarecarriera di Angelina.