Anconatoday.it - Un nuovo centro riabilitativo in città: accordo tra Comune di Jesi e Fondazione Don Gnocchi

Leggi su Anconatoday.it

diDon Carlohanno siglato oggi un contratto preliminare per l’acquisto da parte delladi un terreno comunale posto in Via Augusto Murri. Nell’area, che ha una superficie di circa 14.000 mq, laintende realizzare una nuova struttura.