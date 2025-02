Today.it - Un insegnante ha accoltellato a morte una bambina di 7 anni

Leggi su Today.it

Un omicidio efferato, di cui ancora non si capisce bene la dinamia. A Daejeon, in Corea del Sud, unadi setteè stata accoltellata all'interno di una scuola elementare. La piccola, ritrovata in arresto cardiaco con ferite da arma da taglio al collo e al viso, è deceduta poco dopo il.