Ilrestodelcarlino.it - Un go per tempo e il Verona riesce a espugnare il Ricci

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sassuolo 02 Sassuolo: Scacchetti; Parlato (27’ G. Benvenuti), Corradini, Di Bitonto, Barani; Leone, Lopes (35’ s.t. Negri), Seminari (27’ s.t. Cardascio); Knezovic; Minta (7’ s.t. Vedovati), Sandro (35’ s.t. Daldum). All. Bigica (Viganò, Mazzetti, Benvenuti T., Weiss, Tomsa, Frangella) Hellas: Magro; Nwachukwu, Kurti, Nwanege; Agbonifo (45’ s.t. Peci), Dalla Riva, Szimionas (21’ s.t. Mogentale), Pavanati (35’ s.t. Philippe), De Battisti (1’ s.t. Barry); Vermesan, Monticelli (45’ s.t. Stella). All. Sanmarco (Castagnini, Popovic, Bancila, De Rossi, Vapore, Albertini) Arbitro: Aldi di Lanciano (Bernasso, Li Vigni) Reti: 37’ p.t. Agbonigo (rig.), 18’ s.t. Pavanatti Note: ammoniti De Battisti, Szimionas, Leone, Knezovic, Cardascio Sconfitta casalinga per il Sassuolo. Alfesteggia ilche si impone con un gol perin coda ad una partita condizionata da quanto accaduto a Minta a inizio ripresa: caduto a terra dopo uno scontro aereo, l’attaccante neroverde ha perso conoscenza, ed è stato trasportato in ospedale.