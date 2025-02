Lanazione.it - Un galà della danza con il concorso internazionale “Piero della Francesca”

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Due giorni dedicati allacon l’undicesima edizione del”. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Progetti Per La, sarà nuovamente ospitato dal Teatro Petrarca di Arezzo e rinnoverà un collaudato format dove lo spettacolo verrà abbinato alla formazione e alla valorizzazione dei giovani talenti del panorama coreutico. Centinaia di allievi e di allieve di venti scuole di tutta Italia sono attesi sabato 1 e domenica 2 marzo in città per presentare balletti e coreografie davanti a una giuria con maestri e coreografi di spessore, con i più meritevoli che riceveranno in premio borse di studio per l’accesso ad accademie, compagnie, eventi o centri di formazione. La novità è rappresentata dal patrocinio del Settore NazionaleOpes che ha riconosciuto il” tra gli eventi più significativipenisola per promuovere la valenza etica e sociale, garantendo confronto, inclusione e aggregazione.