Un decreto legge per togliere ai giudici la competenza sull’Albania?

Unper i Cpr in Albania. A prescindere dal 25 febbraio, giorno in cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che investirà l’operatività dei centri di Gjader e Shengjn. E che prevede dila giurisdizione italiana sulle strutture. Che è alla base del trattato con Tirana. Le modifiche all’accordo potrebbero arrivare proprio per. Per escludere ladei magistrati italiani sulla gestione dei rimpatri. E per portare in Albania anche coloro che si trovano oggi negli hotspot e nei centri di accoglienza sul territorio nazionale. Anche se la fattibilità dell’operazione appare molto dubbio.Ie l’AlbaniaA scrivere del tentativo diaiitaliani lasui centri in Albania è oggi il Corriere della Sera. L’idea è che i centri si trasformino in Cpr o in centri di accoglienza.