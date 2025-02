Un calciomercato bolognese | l’Inter studia per arrivare a Castro

Leggi su Ilnerazzurro.it

esse che Santiagosta smuovendo nei nerazzurri non è più un segreto. L’attaccante argentino, classe 2004, sembra essere il profilo preferito dei dirigenti del, i quali vedono in lui un altro “Toro” come Lautaro Martinez. Un colpo che chiederà a Marotta e Ausilio un grande sforzo.subito a giugno?il colpoSe la sessione invernale delha portato solo l’arrivo – in prestito – di Nicola Zalewski, a riservare i grandi movimenti sarà la finestra estiva e pre-Mondiale per club. I dirigenti nerazzurri stanno giàndo sulche verrà: come si può notare dal colpo di Petar Susic.Soprattutto in attacco, per il quale sono stati già accostati alcuni nomi interessanti: tra cui anche quello di Santiago. L’attaccante argentino, classe 2004, sta sorprendendo in questa stagione con la maglia del Bologna.