Feedpress.me - Umiliata dalla madre per 14 anni, in ginocchio sui gusci, botte e insulti: salvata da una prof. La donna condannata a due anni

Quattordici. Ecco quanto sono durati i maltrattamenti che una figlia ha subitoa Torino a duedi reclusione, confermati in appello. Umiliazioni che sono iniziate quando la vittima, oggi 24enne, era una bambina. In un’età in cui l’affetto di un genitore non dovrebbe mai mancare. Invece per lei c'erano punizioni che ricordavano la pedagogia nera del XVIII secolo.