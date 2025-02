.com - Ultra Sunn live al Retronouveau (Messina)

aldi. Le foto della serata.IndiceLe foto della serataDallo stile elegante e influenzato dall’EBM della musica da club, il duo belga (trio dal vivo) degliè ormai entrato da alcuni anni nei ranghi dei club “dark wave”, dove, però, spesso si avverte carenza di carisma e personalità, ma non in questo caso. Gaelle Souflet e la voce di Sam Huge (piena di effluvi Davidghaniani), dal vivo, riescono a ipnotizzare il pubblico. Con “Us“, loro ultimo lavoro (ma primo LP), si fanno largo tirando fuori le braccia dal nugolo di band che orbita in questo oscuro regno (Boy Harshers e NNHMN ad es.). L’esempio è lampante nel singolo “This Is Not About You“. Sintetizzatori tintinnano su bassi gommosi, stregando l’udito ma è la voce catartica di Sam Huge a catturare le prede e ad affondare i denti nel corpo vibrante.