Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: novità sulle condizioni di Cambiaso, retroscena dalla Continassa riguardante Thiago Motta e la squadra

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornateredazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 10 febbraio 2025– 9 febbraio 2025– 8 febbraio 2025– 7 febbraio 2025– 6 febbraio 2025– 10 febbraio 2025ntus,: nelle ultime ore confronto con la. Cosa è successoOre 09.00 – Domani sera lantus ospiterà il Psv per l’andata del playoff di Champions League.