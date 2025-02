Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 10-02-2025 ore 15:10

dailynews radiogiornale lunedì 10 febbraio Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana of trasformare i due centri Albanesi in centri per il rimpatrio sarebbe ipotesi allo studio del governo secondo quanto scrivono diversi quotidiani per tornare a rendere operative le due strutture oltre il Adriatico rimasti dopo le ripetute bruciature da parte dei giudici di primo grado e delle Corti d’Appello di trattenimento Dei migranti un’ipotesi di cui si sarebbe discusso in una riunione venerdì scorso tra la premier Giorgia Meloni Ministro dell’Interno Matteo piantedosi il Sottosegretario di Palazzo Chigi Alfredo Mantovano E che potrebbe prendere corpo in un nuovo decreto ma non va riunione sarebbe prevista oggi gli esseri Se avessi la consapevolezza che la l’Europa non ti abbandoneranno ci sosterranno e forniranno garanzia di sicurezza e pronto a qualsiasi formato di dialogo lo ha detto in un’intervista ripresa dal Guardian il presidente ucraino zielinski dopo la Donald Trump bladimir Putin e sulla fine del conflitto un conflitto congelato ha fermato zielinski porterà più aggressione ancora ancora tra una sconfitta assoluta per tutti sia per noi come importante sia per Trump ora parliamo di darci in questa fase l’Unione Europea non ha ricevuto alcuna notifica ufficiale su imposizione da parte degli Stati Uniti lo comunica alla commissione europea dopo l’annuncio di Donald Trump di poter imporre da oggi ha il 25% su acciaio e alluminio da Parigi il ministro degli Esteri avverte l’Unione Europea risponderai nuovi dazi come ha fatto durante il primo mandato del presidente americano domani la presidente della commissione europea Ursula von der incontrerà a Parigi il vice presidente degli Stati Uniti di Dylan primo confronto con un rappresentante della nuova amministrazione statunitense Cambiamo argomento nel giorno del ricordo rendiamo omaggio alle Vittime delle Foibe a tutti coloro che subirono la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata ricordare un dovere di verità e Giustizia L’Italia non dimentica lo scrive sui social al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni affermando che nessun tentativo negazioni o giustificazioni sta potrà mai più nasconde lo cancellare la vicenda delle forme postando un video della sua visita dello scorso anno nel luogo dove oggi è stato organizzato una cerimonia solenne c’è anche al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella in chiusura l’economia nelnon si riusciranno a trovare 258 mila lavoratori dei settori del commercio e della ristorazione dell’alloggio un po’ che rispetto allo scorso anno in crescita del 4% e la vedi con Commercio che parla di un’emergenza che rischia di frenare la crescita economica dei futuri ma anche il prodotto lordo dell’intero sistema economico italiano le figure introvabili vanno dai commessi Professionisti del settore moda abbigliamento alle figure specializzate come nel dettaglio alimentare macellai gastronomia detti del pesce resteranno vacanze anche a molti posti di camerieri di Sala barman cuochi pizzaioli i gelatai era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa