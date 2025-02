Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 10-02-2025 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le BF stanno conducendo ride all’interno delle case dei detenuti di sicurezza palestinesi che oggi saranno scarcerati dalle prigioni israeliane in cambio della Liberazione di ostaggi dalla striscia di Gaza lo riferisce Ma non ci soi da parte delle IDF le case prese di mira sono a Gerusalemme est è indeciso Giordania Cambiamo argomento delle Ski presto da Trump in cambio di aiuti la Russia conquistatore su una città strategica Paesi baltici da oggi basta rete elettrica russa dice l’Ucraina donne dopo 5 mesi di scontri russi prendono le citate leggi creditoris truppe nordcoreane di nuovo nella regione di cusco una dichiarazione congiunta difesa della corte penale internazionale e contro sanzione annunciata dal presidente americano Donald Trump l’hanno firmata 79 paesi membri della Corte sostenendo che le sanzioni di Trump comprometterebbero gravemente tutte le situazioni attualmente sotto inchiesta perché forse potrebbe dover chiudere i suoi uffici sul campo oltre ad aumentare il rischio di Impruneta per i crimini più gravi minacciare di erodere lo stato di diritto internazionale tra i firmatari però non figurerebbe L’Italia non basta il polverone sul caso al mar thriller generale libico ricercato dalla corte penale internazionale scarcerato dall’Italia stiamo valutando di presentare altre denuncia alla corte penale internazionale legata al Casal Massari sue vittime quelle che si sentono Più minchiate deluse dalla condotta del Governo italiano perché sono quelle che volevano vedere al Mart è giudicato hai processato lo dichiara l’avvocato merchant direttore di fronte l’Etna organizzazione di avvocati per i diritti umani che ha sporto denuncia e giudici dell’Aia non mi rifugiato sudanese contro Giorgia Meloni Carlo Nordio Matteo piantedosi per aver ostacolato l’amministrazione della Giustizia dell’articolo 70 dello Statuto disulla CP e andiamo a chiudere con lo sport come Juventus finisce 1 a 2 e decidete Kolo muani al 86esimo su rigore punti Preziosi per i bianconeri vedere cosa accadde oggi con le altre partite e noi per il momento ci fermiamo qui a voi la voglia di una buona giornata In collaborazione con Agenzia Italia Stampa