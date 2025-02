Ilpiacenza.it - Ultima finale del concorso Bettinardi 2025: le voci del jazz protagoniste al Milestone Live Club

Leggi su Ilpiacenza.it

IlNazionale per Giovani Talenti delItaliano "Chicco" giunge al suo ultimo atto per questa edizione con la terzadedicata alla sezione Cantanti, in programma sabato 15 febbraio alle ore 21,30 al(via E. Parmense, 27 - Piacenza).Dopo le.