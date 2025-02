Zonawrestling.net - UFC Corner #244 Una muraglia troppo salda da portare a terra

Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore alla Qudos Bank Arena di Sidney in Australia, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 243 con UFC, oggi sui vostri schermi in occasione di UFC 312: Du Plessis Vs Strickland 2.Welterweight bout: Jake “The Celtic Kid” Matthews Vs Francisco PradoInizia l’opener della serata ed i due atleti danno vita ad interessanti scambi in piedi, dove Matthews cerca sempre di mantenere alla distanza grazie all’allungo superiore rispetto ad un Prado che, nonostante il takedown ed una brevissima fase di controllo, concede la prima ripresa. Nel secondo round, inizialmente, entrambi i fighter trovano successo nei rispettivi gameplan: sia Matthews con un maggiore volume tenendo il centro, sia Prado nel momento in cui entra nella tasca pugilistica, ma è sempre l’australiano a stare un passo avanti.