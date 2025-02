Quotidiano.net - Ue e automotive: nuovo round di negoziati per affrontare la crisi del settore

Leggi su Quotidiano.net

L'Ue e l'torneranno a incontrarsi mercoledì per undinel quadro del Dialogo strategico per rispondere alladel comparto. I vertici delle major delle principali case automobilistiche continentali si confronteranno con il commissario Ue al Clima, Wopke Hoekstra. Sul tavolo, a quanto si apprende, figura anche l'ipotesi di consentire la vendita di auto ibride plug-in anche oltre il 2035, anno in cui entrerà in vigore il divieto di commercializzazione di nuovi veicoli a benzina e gasolio. L'indiscrezione, diffusa nei giorni scorsi dal quotidiano tedesco der Spiegel, non è stata confermata ufficialmente e viene interpretata da alcune fonti europee come una fuga in avanti da parte dell'industria tedesca. L'incontro con Hoekstra si inserisce nel lavoro del gruppo ad hoc sulla decarbonizzazione del, in vista del piano Ue per il rilancio dell', promesso dalla presidente Ursula von der Leyen per il prossimo 5 marzo.