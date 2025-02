Terzotemponapoli.com - UDINESE- Nani celebra una prestazione positiva contro il Napoli

Il direttore dell’area tecnica dell’, Gianluca, ha commentato il pareggio con ilin una breve intervista a Radio Sportiva. Le sue parole hanno dato spazio a riflessioni sulla squadra, sul mercato e sul futuro dei giovani calciatori.Una partita diversaha descritto l’inilcome “una bella partita”.Ha evidenziato come, tra le poche partite che lo abbiano fatto divertire in quest’anno, questa abbia colpito per il ritmo e la personalità dimostrata in campo.Il risultato ha messo in luce la capacità della squadra di esprimersi a viso aperto.: Progresso e personalità in campoIl tecnico e i giocatori sono al centro dei complimenti.La squadra ha mostrato un’evoluzione evidente.ha ricordato anche i matchl’Atalanta, esaltando la continuità delle prestazioni.