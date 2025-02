Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Pronto a negoziare se Usa e Ue ci daranno garanzie”

Il presidente ucraino Volodymyrha rilasciato un’intervista all’emittente britannica ITV, poi ripresa dal Guardian, in cui è tornato a parlare dei negoziati con la Russia sottolineando l’importanza dell’intervento di Stati Uniti ed Unione europea. “Se avessi la certezza che America ed Europa non ci abbandoneranno, che ci sosterranno e fornirannodi sicurezza, sareiin qualsiasi formato” di dialogo.“Il congelamento del conflitto porterà ad una nuova aggressione”“Il congelamento del conflitto porterà a nuova aggressione, ancora e ancora. Chi allora vincerà premi e passerà alla storia come il vincitore? Nessuno. Sarebbe una sconfitta totale per tutti, sia per noi, il che è importante, che per Trump“, ha detto. Today is a big day for our region and for Europe as a whole.