Ucraina Zelensky | Pronti al dialogo se sostenuti da Usa e Unione europea

Volodymyrin un’intervista rilasciata alla televisione britannica Itv e riportata dal Guardian, ha affermato: «Se avessi la consapevolezza che l’America e l’Europa non ci abbandoneranno, ci sosterranno e forniranno garanzie di sicurezza, sarei pronto a qualsiasi formato di». Il presidente ucraino ha sottolineato il rischio di un «conflitto congelato», che potrebbe portare a nuove aggressioni in futuro. «Chi passerà alla storia come vincitore? Nessuno. Sarà una sconfitta assoluta per tutti, sia per noi, sia per Trump», ha aggiunto, riferendosi alla telefonata tra il tycoon e Vladimir Putin sul tema della fine del conflitto.: « Se ci sono garanzie di sicurezza, allora possiamo parlare di una fine della fase calda della guerra»Secondo quanto riportato da Reuters,ha rimarcato che il cessate il fuoco deve essere accompagnato da misure concrete per impedire a Mosca di tornare a minacciare Kyiv.